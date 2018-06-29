Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free

Пятница, 29 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free

Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free, который заработает с 1 сентября.

Об этом свидетельствуют данные оператора системы tax free компании Global Blue.

«Недавно в Италии принят новый закон, который вводит повсеместную систему оцифровки оплаты tax free. Планируется, что она начнет работать с 1 сентября 2018 года», - сообщает в пятницу пресс-служба компании.

По данным Global Blue, для этого будет использоваться новая цифровая система Otello 2.0, которая делает процесс Tax Free Shopping (TFS) в стране полностью цифровым, начиная с получения декларации tax Free в магазине до возврата НДС.

«Оформление и проверка происходят в режиме реального времени. В магазине в программу вводят данные о покупателе. Далее на таможне их проверяет Otello 2.0, чтобы отправить в налоговую. Если оттуда приходит подтверждение сделки, продавец распечатывает декларацию и отдает ее туристу», - рассказали в пресс-службе сервиса.

При выезде из Италии путешественник проверяет свою декларацию tax free в пункте компании Global Blue, на таможне или в киоске Otello 2.0. Там система покажет статус транзакции и, в случае подтверждения, перечислит деньги на карту туристу, пишет tourism.interfax.ru.

«Оцифровка всех этапов оформления tax free позволит проводить аналитические исследования в сфере торговли (можно будет узнавать предпочтения туристов при выборе покупок), кроме того программа улучшит защиту от мошенничества», - пояснили в Global Blue.

Год назад лондонская компания TaxFree4U запустила онлайн-приложение для мобильных телефонов, которое упрощает и ускоряет возврат НДС. Изображения чеков и личные данные загружаются в программу на телефоне и клиент получает готовую декларацию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Президент Португалии посетит матч сборной с Уругваем на ЧМ-2018

      Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза приедет 30 июня в Сочи на матч своей национальной сборной с командой Уругвая 1/8 чемпионата мира по футболу.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 728. Июль 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 728. Июль 2018 г.

      Подробнее

    • Испания: из-за питбуля в аэропорту Ибицы задержали самолеты

      Более десятка рейсов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Ибицы из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде пройдет выставка Meat Attraction

      С 18 по 20 сентября в мадридском выставочном центре IFEMA пройдет вторая ярмарка мясной продукции Meat Attraction.

      Подробнее

    • Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free

      Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free, который заработает с 1 сентября.

      Подробнее

    • Итальянские фермеры переходят на белый бессемянный виноград

      Итальянские продажи винограда нового урожая начались в условиях более жесткой конкуренции, чем два года назад.

      Подробнее

    • 71-летнюю Сьюзан Сарандон арестовали

      Американскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время акции протеста против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

      Подробнее

    • Сотню мертвых акулят вынесло на гавайский пляж

      В США на Гавайских островах обнаружили сотню мертвых детенышей акулы-молота.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda