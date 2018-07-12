Италия: Перин был представлен в качестве новичка «Ювентуса»

Вратарь, ранее выступавший за «Дженоа», подписал контракт с туринским клубом, рассчитанный до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, пишет news.sportbox.ru.

В минувшем сезоне 25-летний итальянец провел в составе «грифонов» 38 матчей во всех турнирах и пропустил 43 мяча.