Италия: первые приматы, клонированные по технологии овечки Долли

Об их рождении объявлено в журнале «Cell» Института неврологии Академии наук Китая в Шанхае. Клонирование, по утверждению ученых, открывает возможность уменьшить количество приматов, используемых в испытаниях на животных. 19 лет назад в США уже произвели клонирование макаки Тетра, но по иной технологии - расщепления эмбриона, как то происходит в природе при зарождении близнецов.

Китайский опыт проведен по другой схеме, а именно переноса ядра клетки данного организма в неоплодотворенную клетку без ядра. Тем самым ученые повторили схему клонирования Долли, пишет napoli1.com.

Эта технология позволяет производить многочисленные экземпляры приматов, генетически абсолютно идентичные, что позволит проводить необходимые научные эксперименты при значительном сокращении количества «жертвенных животных».