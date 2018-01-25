Италия: первые приматы, клонированные по технологии овечки Долли

Четверг, 25 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: первые приматы, клонированные по технологии овечки Долли

Обезьянок назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа: они первые в мире приматы, клонированные по технологии овечки Долли.

Об их рождении объявлено в журнале «Cell» Института неврологии Академии наук Китая в Шанхае. Клонирование, по утверждению ученых, открывает возможность уменьшить количество приматов, используемых в испытаниях на животных. 19 лет назад в США уже произвели клонирование макаки Тетра, но по иной технологии - расщепления эмбриона, как то происходит в природе при зарождении близнецов.

Китайский опыт проведен по другой схеме, а именно переноса ядра клетки данного организма в неоплодотворенную клетку без ядра. Тем самым ученые повторили схему клонирования Долли, пишет napoli1.com.

Эта технология позволяет производить многочисленные экземпляры приматов, генетически абсолютно идентичные, что позволит проводить необходимые научные эксперименты при значительном сокращении количества «жертвенных животных».

Последние новости

    • «Спортинг» обыграл «Порту» и вышел в финал Кубка лиги Португалии

      Лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Порту» в матче 1/2 финала Кубка лиги Португалии.

      Подробнее

    • Португалия: концерт группы Metallica

      Тур группы «World Wired Tour», на котором они представят свои песни из нового альбома «Hardwired… To Self-Destruct», пройдет в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Испания: Рахой собирается выдвигаться на еще один срок

      Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя правительства на следующих выборах.

      Подробнее

    • Испания: мэрия Лериды намерена вернуть к жизни заброшенные фермы

      Управляющий совет мэрии Лериды утвердил стратегию сохранения сельского хозяйства в регионе Орта-де-Льейда.

      Подробнее

    • Италия: первые приматы, клонированные по технологии овечки Долли

      Обезьянок назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа: они первые в мире приматы, клонированные по технологии овечки Долли.

      Подробнее

    • Ребенсбург победила на этапе Кубка мира в Италии

      Немецкая горнолыжница Ребенсбург победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Италии.

      Подробнее

    • Умерла Людмила Сенчина

      Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет.

      Подробнее

    • Самый богатый китаец приехал в Давос в старой женской куртке

      Основатель Alibaba Group Джек Ма приехал на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, одетым в женскую пуховую парку марки Canada Goose.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!