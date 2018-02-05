Италия: первый бутик моды для Нее и Ее собаки

Понедельник, 05 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: первый бутик моды для Нее и Ее собаки

Забудьте правило оставлять своих любимцев привязанными у входа в модный магазин, в тоскливом ожидании, пока хозяйка выберет себе наряд.

В элегантном квартале Брера бутик Джованны Темеллини открыл свои двери и для четверолапых любимцев. Однако свободный вход означает не просто разрешение быть рядом с хозяйкой, но и возможность стать полноправным клиентом бутика, пишет napoli1.com.

Новая коллекция дизайнера предлагает модные вещи для собак, которые демонстрируют специальные манекены, созданные в лаборатории «Temellini Milano».  

Кофточки из кашемира, пальтишки «аля Шерлок Холмс», плащики из технической ткани - таковы разнообразные модели модной одежды для четверолапых, выполненные из тех же тканей высокого качества и с тем же мастерством, что и одежда для их хозяек.  

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