Италия: первый бутик моды для Нее и Ее собаки
Забудьте правило оставлять своих любимцев привязанными у входа в модный магазин, в тоскливом ожидании, пока хозяйка выберет себе наряд.
В элегантном квартале Брера бутик Джованны Темеллини открыл свои двери и для четверолапых любимцев. Однако свободный вход означает не просто разрешение быть рядом с хозяйкой, но и возможность стать полноправным клиентом бутика, пишет napoli1.com.
Новая коллекция дизайнера предлагает модные вещи для собак, которые демонстрируют специальные манекены, созданные в лаборатории «Temellini Milano».
Кофточки из кашемира, пальтишки «аля Шерлок Холмс», плащики из технической ткани - таковы разнообразные модели модной одежды для четверолапых, выполненные из тех же тканей высокого качества и с тем же мастерством, что и одежда для их хозяек.