Италия: первый день весны и «День без смартфонов»

По инициативе муниципального департамента по культуре и туризму всем пользователям предложено отключить свои гаджеты и прожить этот день без интернета, хотя это и будет нелегко.

Есть предложение общаться без использования электронных устройств: пойти в библиотеку, в театр, в кино, на танцы, слушать музыку и заключать друг друга в объятия, целовать и жать друг другу руки, почувствовать тепло живого общения, которого лишили горожан бездушные устройства, пишет napoli1.com.

В этот день в театре Сан-Карло хор мальчиков, в Галерее Умберто молодежная танцевальная группа, в Археологическом музее концерт детской музыкальной группы Scalzabanda и оркестра, а также маскарадное шествие от Galleria Principe.