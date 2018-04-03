Италия: первый музей Казановы открылся в Венеции‍

Вторник, 03 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: первый музей Казановы открылся в Венеции‍

В Венеции открылся музей, посвященный Казанове, чья жизнь по сей день окутана ореолом таинственности.

Интерес к фигуре этого исторического персонажа, который общался с Вольтером, мадам де Помпадур, Екатериной II, графом Алексеем Орловым, был наделен незаурядными способностями алхимика, дипломата, философа, а также успел побывать секретным агентом, по-прежнему высок.

Музей распахнул свои двери в комнатах роскошного мраморного Палаццо Пезаро Папафава неподалеку от которого, по одной из версий, родился известный венецианский сердцеед и автор откровенных мемуаров «История моей жизни».

Речь идет об экспозиции, которая введет посетителей в таинственный мир Казановы, образ которого организаторы обещали воссоздать максимально правдоподобно, не зацикливаясь на истории героя-любовника, разбившего якобы 120 сердец.

«Этот музей позволит наконец-то избавиться от стереотипов, которые шлейфом тянутся за Джакомо Казановой последние 220 лет. Мир должен узнать, что Казанова был по-настоящему одаренным человеком, таланты которого так и не были признаны при жизни», - поделился впечатлениями автор романа «Закат над лагуной» о жизни Казановы Сергей Цейтлин, пишет rg.ru.

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