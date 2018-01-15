Италия: первый зимний трансфер ФК «Наполи»

Понедельник, 15 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: первый зимний трансфер ФК «Наполи»

Официальный сайт «Наполи» сообщил о том, что клуб заключил соглашение с французским полузащитником Зинедином Машашем.

22-летний центральный полузащитник, чья рыночная стоимость равняется 1,25 миллиона евро, пополнил ряды «азурри» на правах свободного агента, пишет napoli1.com.

Полузащитник с алжирскими и марокканскими корнями является воспитанником клуба «Тулуза» и за три сезона сыграл в его составе 26 матчей и забил 2 гола. В сезоне 2016/2017 Машаш играл за «Марсель», на правах аренды, где в 12 матчах забил 1 гол. 

Аурелио Де Лаурентис:

- «Наполи» должен думать в том числе о будущем, а не только о настоящем. Машаш является перспективным игроком и вместе с ним мы планируем подписать еще несколько молодых ребят.

Контракт с Зинедином Машашем подписан до июня 2022 года.

Еще одну интересную информацию распространил Il Matino. Источник сообщил, что наставник «Наполи» Маурицио Сарри может продлить свой контракт с клубом. Действующее соглашение действует до 2020 года, но уже сейчас президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис намерен его продлить до 2021 года.

По информации источника Де Лаурентис и Сарри провели встречу, на которой было обсуждено двойное увеличение зарплаты тренера. По данным, новая зарплата Сарри может составить 3 миллиона евро в год. Еще немаловажным моментом является то, что в новом договоре может быть исключен пункт о выкупе. В действующем контракте Сарри имеется клаусула в 8 миллионов евро. А если учесть, что Маурицио Сарри попал в сферу интересов «Челси», желающих летом сменить Антонио Конте, то действия Аурелио Де Лаурентиса вполне своевременны.  

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