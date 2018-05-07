Италия: «Песни Великой Победы» в РЦНК

Понедельник, 07 Май 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: «Песни Великой Победы» в РЦНК

7 мая в 19:00 артисты Рязанского музыкального театра представят концертную программу «Песни Великой Победы».

Тем, кто сквозь годы войны пронес великое знамя Победы!

Тем, кто, рискуя жизнью, отстоял мир и счастье на Земле!

Тем, кого навсегда унесла война,

Посвящается…

Песни военных лет. От самых первых залпов и выстрелов до победного майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю. Все дальше в историю уходят страшные страницы войны, но ее песни продолжают звучать. Те песни, которые рождались в боях, давали силы и уверенность в победе, напоминали солдатам о родном доме и вселяли надежду на скорую встречу с близкими.

Немало есть песен на свете,

Что звездного света полны.

Но памятней нету, чем эти,

Рожденные в годы войны.

(Р.Гамзатов)

В исполнении артистов Рязанского музыкального театра Ирины Маненковой, Натальи Нелюбиной, Алексей Исаева, Валерия Вахрамеева, Алексея Никифорова прозвучат песни военных лет и песни, написанные после войны, трогающие душу, воспевающие бессмертный подвиг народов ради Великой Победы над фашизмом.

Вход свободный при наличии мест в зале. Обращаем ваше внимание, что в 19:15 двери в РЦНК закроются и попасть на концерт будет нельзя.

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