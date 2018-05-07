Италия: «Песни Великой Победы» в РЦНК
7 мая в 19:00 артисты Рязанского музыкального театра представят концертную программу «Песни Великой Победы».
Тем, кто сквозь годы войны пронес великое знамя Победы!
Тем, кто, рискуя жизнью, отстоял мир и счастье на Земле!
Тем, кого навсегда унесла война,
Посвящается…
Песни военных лет. От самых первых залпов и выстрелов до победного майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю. Все дальше в историю уходят страшные страницы войны, но ее песни продолжают звучать. Те песни, которые рождались в боях, давали силы и уверенность в победе, напоминали солдатам о родном доме и вселяли надежду на скорую встречу с близкими.
Немало есть песен на свете,
Что звездного света полны.
Но памятней нету, чем эти,
Рожденные в годы войны.
(Р.Гамзатов)
В исполнении артистов Рязанского музыкального театра Ирины Маненковой, Натальи Нелюбиной, Алексей Исаева, Валерия Вахрамеева, Алексея Никифорова прозвучат песни военных лет и песни, написанные после войны, трогающие душу, воспевающие бессмертный подвиг народов ради Великой Победы над фашизмом.
Вход свободный при наличии мест в зале. Обращаем ваше внимание, что в 19:15 двери в РЦНК закроются и попасть на концерт будет нельзя.
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