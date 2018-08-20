Италия: по главным каналам Венеции запретили плавать

Понедельник, 20 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: по главным каналам Венеции запретили плавать

По главным каналам Венеции запретили плавать местным гондольерам.

Власти Венеции запретили передвигаться на плавсредствах без мотора по главным водным магистралям города.

Запрет распространяется на каяки, каноэ, водные велосипеды и знаменитые гондолы, отмечает Glavnoe.ua. На безмоторных плавсредствах теперь нельзя проплыть по Гранд-каналу и каналу Каннареджо. Вдобавок на некоторых менее загруженных каналах ввели аналогичный запрет с 7 утра до 5 вечера по будням и с 7 утра до 3 дня по выходным, пишет napoli1.com.

Полный запрет на безмоторные лодки на главных каналах города, где ходят большие суда, начали обсуждать после гибели в 2013 году туриста из Германии в ходе столкновения гондолы с паромом. После этого случая ввели частичный запрет – маленьким лодкам и водным велосипедам нельзя было плавать по главным водным магистралям с 8 утра до 3 дня по будням и с 8 утра до часа дня по субботам.

Напомним, недавно городские власти Венеции объявили, что в городе могут ввести туристический сбор с тех, кто приезжает в город на один день.

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