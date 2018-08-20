Италия: по главным каналам Венеции запретили плавать

Власти Венеции запретили передвигаться на плавсредствах без мотора по главным водным магистралям города.

Запрет распространяется на каяки, каноэ, водные велосипеды и знаменитые гондолы, отмечает Glavnoe.ua. На безмоторных плавсредствах теперь нельзя проплыть по Гранд-каналу и каналу Каннареджо. Вдобавок на некоторых менее загруженных каналах ввели аналогичный запрет с 7 утра до 5 вечера по будням и с 7 утра до 3 дня по выходным, пишет napoli1.com.

Полный запрет на безмоторные лодки на главных каналах города, где ходят большие суда, начали обсуждать после гибели в 2013 году туриста из Германии в ходе столкновения гондолы с паромом. После этого случая ввели частичный запрет – маленьким лодкам и водным велосипедам нельзя было плавать по главным водным магистралям с 8 утра до 3 дня по будням и с 8 утра до часа дня по субботам.

Напомним, недавно городские власти Венеции объявили, что в городе могут ввести туристический сбор с тех, кто приезжает в город на один день.