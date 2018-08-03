Италия: «Победа» открывает регулярные полеты на Сицилию

Пятница, 03 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Победа» открывает регулярные полеты на Сицилию

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов по маршруту Москва – Палермо.

Рейсы из аэропорта Внуково в столицу итальянского острова Сицилия будут выполняться с 6 сентября дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, распространенном 1 августа. Палермо – четвертый пункт назначения «Победы» в Италии, полеты уже более года осуществляются в Бергамо и Пизу, а с 2018-го – и в Тревизо, сообщает Votpusk.ru

Текущие безбагажные тарифы «стандарт», предполагающие перелет из столицы в Палермо и обратно только с ручной кладью, доступны на сайте лоукостера от 10 437 руб. За «пакет плюс», позволяющий взять на борт багаж весом до 20 кг, придется доплатить чуть более 3 тыс. руб. Цены других авиакомпаний, выполняющих прямые полеты из российской столицы на Сицилию, существенно выше: у AlItalia – от 28 тыс. руб., у «Аэрофлота» – от 32 тыс. руб., пишет napoli1.com.

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