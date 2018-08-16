Италия: почему рухнул мост в Генуе

В Генуе по мере разбора завалов на месте рухнувшего моста растет подтвержденное число жертв катастрофы. На этот час известно о 39 погибших. Скорее всего, выживших под обломками уже нет. Как заявил один из спасателей, работающих на месте трагедии: «Судя по типу обрушений и тому, что машины буквально смяты в лепешку, уже просто никого не осталось».

Раненых навестил в больницах президент Италии Джузеппе Конте. Правительство объявило общенациональный двухдневный траур.

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В стране разгораются острые споры по поводу того, кто несет ответственность за эту трагедию. Власти уже предъявляют обвинения акционерному обществу Autostrade per l’Italia («Автострады Италии»), так как в ее обязанности входило обеспечение должного состояния моста, и требуют отставки его руководства.

В Италии немало подобных железобетонных мостов, построенных в 60-е годы. И судя по снимкам, которые в соцсетях выкладывают итальянцы, некоторые из этих гигантов находятся в плачевном состоянии.

ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ

С момента открытия этого рухнувшего моста, спроектированного в 1967 году итальянским инженером Рикардо Моранди, наблюдалось множество проблем. При строительстве использовались два типа бетона, который Моранди применил при строительстве подобных мостов в Венесуэле и Ливии. Мост страдал от проблем с устойчивостью и коррозии. Бетон попросту начал разрушаться и смещаться. В 90-е годы конструкцию решили поддержать стальными тросами, но они оказались бракованными ввиду коррупционных или мафиозных схем.

Последняя проверка моста была проведена в 2016 году, и никаких проблем якобы не нашли. Однако сегодня итальянская и французская пресса со ссылкой на закрытую статью в специализированном инженерном издании, опубликованную в 2017 году, пишет, что в результате этой самой проверки были обнаружены «огромное количество структурных сбоев в дополнение к чудовищным перерасходам на строительство».

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Супружеская пара с Украины выжила при обрушении автомобильного моста близ Генуи. Их автомобиль упал с высоты 80 метров, но супруги отделались синяками и ушибами. Из сообщения Генконсульства Украины в Милане: «Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице «Сан Мартин», с которой Генконсульство поддерживает постоянную связь».

Пострадавших зовут Евгений Бабин и Наталья Елина. Они путешествовали на машине по Европе, в тот день они ехали в Ниццу. Когда стало известно об обрушении моста, супругам позвонил их сын Богдан. На звонок ответил один из спасателей, который доставал их из-под завалов.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Правительство Италии ввело в Лигурии режим чрезвычайной ситуации на год.

Об этом в среду объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Режим ЧС будет действовать 12 месяцев. Кроме того, из бюджета страны будет выделено 5 млн евро на ликвидацию последствий трагедии, сообщает ТАСС.

Напомним, пролет автомобильного моста под Генуей накануне рухнул на жилые дома и железнодорожные пути. В момент катастрофы на мосту находились несколько десятков машин. По последним данным, жертвами трагедии стали 39 человек, в том числе 8-летний ребенок и два подростка.