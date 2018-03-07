Италия: почему умер Астори

Состоялось вскрытие тела знаменитого итальянского футболиста, капитана флорентийской «Фиорентины» и защитника национальной сборной Давиде Астори, который скончался в ночь на 4 марта во сне в гостинице города Удине, где «фиалки» должны быть провести календарный матч Серии А против местного «Удинезе». В результате патолого-анатомической процедуры стала известна причина скоропостижной смерти уроженца Сан-Джованни-Бьянко, что в Ломбардии, который в январе отметил 31-летие, пишет gazeta.ru.

Астори умер от брадиаритмии - заболевания, при котором нарушается сердечный ритм, а частота сердечных сокращений снижается ниже положенных значений (ниже 60 ударов в минуту).

Медики пока не выяснили, почему и как давно спортсмен страдал от указанной болезни. С целью выяснить развитие у Астори смертельного недуга будет проведено гистологическое исследование, на которое потребуется около двух месяцев.

Церемония прощания с игроком запланирована на среду, а похороны пройдут в четверг.

Воспитанник школы «Милана» никогда не выступал за основной состав знаменитой команды, а всего за стартовавшую в 2006 году профессиональную карьеру успел оставить след в пяти клубах. Астори поочередно сыграл на «Пиццигеттоне» и «Кремонезе» в низших лигах, затем за «Кальяри» и респектабельные «Рому» с «Фиорентиной», причем одно время исполнителем предметно интересовался московский «Спартак».

По некоторым сведениям, Астори был близок к пролонгации своего контракта с флорентийцами, по которому зарабатывал 1,3 млн евро в год. Руководство «фиалок» приняло решение выплатить всю полагавшуюся покойному сумму его семье: у спортсмена остались супруга и двухлетняя дочь.