Италия: почти треть Венеции затопило после ливней

Мэрия города заявляет, что ущерба и каких-либо катастрофических последствий непогода не повлекла.

Как сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь мэра Венеции Алессандро Бертази, уровень воды в городе поднялся на 119 сантиметров над уровнем моря, но затем начал спадать. Такой показатель считается «достаточно высоким».

«Для нас такие явления не редкость, но странно, что это произошло именно в марте», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник вечером снова ожидается «высокая вода».

На распространенных в итальянских СМИ фотографиях и видеороликах пешеходы передвигаются в резиновых сапогах по деревянных настилам, площадь Сан-Марко покрыта водой по щиколотку.

Мэрия Венеции в воскресенье оповестила горожан об «оранжевом» уровне метеоопасности посредством СМС и уличных сирен. Сообщения на телефон получили порядка 70 тысяч абонентов.