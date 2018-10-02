Италия подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр

Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии подаст совместную заявку Милана и Кортина-д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщил губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

"НОК Италии официально объявил, что в итальянскую заявку на Олимпиаду-2026 войдут Милан и Кортина-д'Ампеццо", - сказал Фонтана, которого цитирует агентство ANSA.

Губернатор региона Венето, где расположен город Кортина-д'Ампеццо, Лука Дзайя заявил, что утром разговаривал с президентом НОК Италии Джованни Малаго, и он сообщил, что подписал документ о подаче заявки, в которой указаны эти два города. "Конечно, мы очень довольны этим решением", - отметил Дзайя.

В августе сообщалось, что НОК Италии выдвинул заявку Милана, Турина и Кортина-д'Ампеццо, однако правительство не поддержало это решение.

Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что на проведение Игр также претендуют Эрзурум (Турция), Стокгольм (Швеция) и Калгари (Канада), пишет РИА Новости.