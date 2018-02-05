Италия: подростка избили за долг в 25 евро

Двое «друзей» схватили должника и силой посадили в автомобиль, за рулем которого находилась мать одного из похитителей. Парня привезли в гараж, привязали к стулу, засунули в рот кляп из шланга от мотоцикла и стали избивать палкой, требуя отдать деньги, одолженные ему два дня назад. Затем, его вытащили в лесок, где привязали к дереву и так оставили, напоследок забрав у того часы, передает napoli1.com.

8-летний похититель, которому жертва была должна, сказал на прощание: «Если не умрешь от холода, то завтра я убью тебя сам».

К счастью, избитый и униженный должник смог освободиться от пут и добраться до карабинеров. Похитители задержаны: им придется отвечать за похищение человека, вымогательство и грабеж.