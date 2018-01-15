Италия: подростковая банда напала на сверстников в метро Неаполя

Понедельник, 15 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: подростковая банда напала на сверстников в метро Неаполя

Ничем не мотивированное нападение агрессивной группы подростков на своих сверстников произошло у выхода станции метро Chiaiano.

Группа несовершеннолетних напала на троих ребят, как оказалось, двоюродных братьев. Двое смогли вырваться от разъяренной толпы и спрятаться в ближайшем баре. Третьего, 15-летнего подростка, напавшие избили с особой жестокостью, так что его пришлось госпитализировать. 

Врачи были вынуждены удалить мальчику лопнувшую от ударов селезенку. Пока не ясны мотивы агрессии, идет следствие, пишет napoli1.com.

Личность нападавших выясняется. Банда, совершив дело, очень быстро рассеялась. Следователям предстоит просмотреть записи камер видеонаблюдения.  

Последние новости

    • В Португалии произошло землетрясение

      В центральной части Португалии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9, толчки также ощущались в столице страны Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: новые камеры видеонаблюдения

      Муниципалитет г. Вила-Франка-де-Шира получил разрешение от правительства.

      Подробнее

    • Испанские предприниматели настроены оптимистично

      80% предпринимателей положительно оценивают перспективы своего бизнеса в 2018-м.

      Подробнее

    • Испания: сальмонелла в молоке

      Сальмонелла в молоке компании Lactalis: 35 заболевших детей во Франции и 1 - в Испании.

      Подробнее

    • Италия: пресс-конференция в РЦНК

      В РЦНК прошла конференция посвященная открытию «Русских сезонов» в Италии.

      Подробнее

    • Мигрант спас от насильников итальянку

      В Италии 35-летний нигериец спас от ограбления и сексуального насилия итальянку, едва не заплатив жизнью за свой благородный поступок.

      Подробнее

    • Гигантский алмаз найден в Южной Африке

      Один из крупнейших в мировой истории алмазов в найден на руднике Letseng в Лесото на юге Африки.

      Подробнее

    • Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»

      Британский художник-постановщик и двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш умер в возрасте 86 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!