Италия: подростковая банда напала на сверстников в метро Неаполя

Группа несовершеннолетних напала на троих ребят, как оказалось, двоюродных братьев. Двое смогли вырваться от разъяренной толпы и спрятаться в ближайшем баре. Третьего, 15-летнего подростка, напавшие избили с особой жестокостью, так что его пришлось госпитализировать.

Врачи были вынуждены удалить мальчику лопнувшую от ударов селезенку. Пока не ясны мотивы агрессии, идет следствие, пишет napoli1.com.

Личность нападавших выясняется. Банда, совершив дело, очень быстро рассеялась. Следователям предстоит просмотреть записи камер видеонаблюдения.