Италия: подросток попытался украсть фрагмент Колизея

Вторник, 19 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: подросток попытался украсть фрагмент Колизея

Парень из Австрии на экскурсии в Риме не заметил присутствия карабинеров, отломал от колоннады Колизея фрагмент и попытался спрятать «сувенир» в рюкзак.

Карабинеры задержали подростка. Он обвиняется в «незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству», передает РИА Новости.

Как пишет издание The Local, пока неизвестно, что будет с подростком. В прошлом другие (взрослые) туристы столкнулись со штрафами в несколько тысяч евро за повреждение Колизея. Кроме того, нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

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