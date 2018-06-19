Италия: подросток попытался украсть фрагмент Колизея
Парень из Австрии на экскурсии в Риме не заметил присутствия карабинеров, отломал от колоннады Колизея фрагмент и попытался спрятать «сувенир» в рюкзак.
Карабинеры задержали подростка. Он обвиняется в «незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству», передает РИА Новости.
Как пишет издание The Local, пока неизвестно, что будет с подростком. В прошлом другие (взрослые) туристы столкнулись со штрафами в несколько тысяч евро за повреждение Колизея. Кроме того, нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.
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