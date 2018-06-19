Италия: подросток попытался украсть фрагмент Колизея

Карабинеры задержали подростка. Он обвиняется в «незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству», передает РИА Новости.

Как пишет издание The Local, пока неизвестно, что будет с подростком. В прошлом другие (взрослые) туристы столкнулись со штрафами в несколько тысяч евро за повреждение Колизея. Кроме того, нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.