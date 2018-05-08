Италия: подводный парк Байя открывает новый летний сезон

Затонувший античный город известен во всем мире и правомерно гордится своим уникальным наследием, культурную и историческую ценность которого невозможно переоценить. В этом сезоне парк предстанет обновленным и более удобным с точки зрения организации туристических услуг, их разнообразия, пишет napoli1.com.

В связи с реорганизацией обслуживания, дирекция парка объявило о наборе сотрудников, которые обладают самыми разными профессиональными качествами. Ведь теперь в дополнение к дайвингу и прогулкам на катерах, включены услуги, сопряженные с передовыми технологиями, так чтобы посетители могли наиболее полно наслаждаться подводным чудом. Также запланировано открытие обновленного сайта парка.