Италия: подводный парк Байя открывает новый летний сезон

Вторник, 08 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: подводный парк Байя открывает новый летний сезон

28 мая подводный археологический парк Байя вновь открывает свои просторы для туристов.

Затонувший античный город известен во всем мире и правомерно гордится своим уникальным наследием, культурную и историческую ценность которого невозможно переоценить. В этом сезоне парк предстанет обновленным и более удобным с точки зрения организации туристических услуг, их разнообразия, пишет napoli1.com.

В связи с реорганизацией обслуживания, дирекция парка объявило о наборе сотрудников, которые обладают самыми разными профессиональными качествами. Ведь теперь в дополнение к дайвингу и прогулкам на катерах, включены услуги, сопряженные с передовыми технологиями, так чтобы посетители могли наиболее полно наслаждаться подводным чудом. Также запланировано открытие обновленного сайта парка.

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