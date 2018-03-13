Италия: подземные толчки в зоне Флегрейских полей

В течение часа произошло четыре достаточно ощутимых толчка, что заставило обитателей выйти из домов на улицу. Директор школы на улице Поццуоли эвакуировала учащихся, согласуясь с тревогой родителей, которые прибыли в школу, чтобы забрать детей. Однако в самой школе толчков не ощутили, и эвакуация прошла спокойно.

За этими толчками последовала еще серия небольших сотрясений, пишет napoli1.com.

Вулканологи определили природу толчков как «bradisismo» - феномен опускания и повышение уровня почвы, связанное с вулканом. Население успокоили, объяснив, что подобные явления являются нормальными.