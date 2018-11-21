Италия: поезд Катандзаро Лидо-Кротоне попал в воронку смерча
Вблизи станции Роккабернарда (Калабрия) сильный смерч задел пассажирский поезд. в вагонах выбило оконные стекла, которые разлетелись на мелкие осколки.
Смерч пронесся на юге Италии, задев пригородный поезд, следовавший по маршруту Катандзаро Лидо-Кротоне , недалеко от станции Роккабернарда, сообщает napoli1.com.
Состав устоял на рельсах, но сильными потоком воздуха в нескольких вагонах выбило оконные стекла, которые разлетелись на мелкие осколки. На месте происшествия работают спасательные бригады, пассажиров эвакуировали на станцию Ботричелло. Сообщается, что пострадали несколько человек, двое из них были доставлены в местную больницу с легкими ранениями.
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