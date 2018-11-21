Италия: поезд Катандзаро Лидо-Кротоне попал в воронку смерча

Среда, 21 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: поезд Катандзаро Лидо-Кротоне попал в воронку смерча

Вблизи станции Роккабернарда (Калабрия) сильный смерч задел пассажирский поезд. в вагонах выбило оконные стекла, которые разлетелись на мелкие осколки.

Смерч пронесся на юге Италии, задев пригородный поезд, следовавший по маршруту Катандзаро Лидо-Кротоне , недалеко от станции Роккабернарда, сообщает napoli1.com.

Состав устоял на рельсах, но сильными потоком воздуха в нескольких вагонах выбило оконные стекла, которые разлетелись на мелкие осколки. На месте происшествия работают спасательные бригады, пассажиров эвакуировали на станцию ​​Ботричелло. Сообщается, что пострадали несколько человек, двое из них были доставлены в местную больницу с легкими ранениями.

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