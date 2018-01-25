Италия: поезд сошел с рельсов недалеко от Милана
По меньшей мере два человека погибли, десять серьезно пострадали в результате крушения поезда на севере Италии.
Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел в четверг утром с рельсов на участке железной дороги между Миланом и Венецией, сообщили РИА Новости в железнодорожной компании Trenord.
Согласно сообщению телеканала, около 100 человек получили легкие травмы.
На место происшествия в районе города Пьольтелло прибыли несколько машин скорой помощи. На линии объявлено о задержках поездов.