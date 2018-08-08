Италия: погибли 16 мигрантов

Шестнадцать трудовых мигрантов погибли на юге Италии в двух ДТП за двое суток, заставив правительство страны задуматься об эксплуатации сборщиков помидоров, пишет Sputnik Обе аварии случились возле города Фоджа в регионе Апулия. В воскресенье рабочих везли домой после дневной смены и их фургон врезался в грузовик, перевозивший собранные помидоры. Погибли 12 человек, все — не граждане ЕС. За день до того четверо рабочих из Африки погибли и еще четверо получили серьезные травмы во время другого столкновения с грузовиком с помидорами, пишет napoli1.com.

Каждое лето тысячи рабочих из Европы и Африки отправляются в Апулию, где собирают помидоры под палящим солнцем. Хотя у большинства у них есть правильно оформленные документы, они редко получают предусмотренные законом зарплаты и выплаты, а многие живут в нищенских условиях и приезжают на работу на велосипедах или в древних, переполненных грузовиках. Рекрутеры, часто связанные с организованной преступностью, выступают в качестве посредников и забирают часть зарплаты себе. Долгие годы профсоюзы и ассоциации, помогающие трудовым мигрантам, призывают создать систему общественного транспорта вокруг Фоджи в сезон сбора овощей. Губернатор региона Апулия Микеле Эмилиано в понедельник сообщил, что деньги выделены, но добавил, что необходимо также сотрудничество с фермами.

Министр труда Луиджи Ди Майо, лидер "Движения пяти звезд", обещал увеличить число инспекторов в регионе и назвал существующую ситуацию "постыдной системой эксплуатации отчаявшихся людей, готовых на что угодно, лишь бы работать".

В среду десятки африканских сельскохозяйственных рабочих, живущих в одной из апулийских трущоб, решили объявить забастовку. Международная организация по миграции отметила, что, несмотря на все усилия организаций и гражданского общества по борьбе с эксплуатацией, "каждое лето мы вынуждены давать комментарии по поводу смерти итальянских и иностранных сельскохозяйственных рабочих".

Архиепископ Фоджи призвал верующих молиться за упокой души погибших и выздоровление пострадавших мигрантов.