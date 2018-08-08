Италия: погибли 16 мигрантов

Среда, 08 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: погибли 16 мигрантов

В городе Фоджа, Апулия, 16 трудовых мигрантов погибли в двух ДТП.

Шестнадцать трудовых мигрантов погибли на юге Италии в двух ДТП за двое суток, заставив правительство страны задуматься об эксплуатации сборщиков помидоров, пишет Sputnik Обе аварии случились возле города Фоджа в регионе Апулия. В воскресенье рабочих везли домой после дневной смены и их фургон врезался в грузовик, перевозивший собранные помидоры. Погибли 12 человек, все — не граждане ЕС. За день до того четверо рабочих из Африки погибли и еще четверо получили серьезные травмы во время другого столкновения с грузовиком с помидорами, пишет napoli1.com.

Каждое лето тысячи рабочих из Европы и Африки отправляются в Апулию, где собирают помидоры под палящим солнцем. Хотя у большинства у них есть правильно оформленные документы, они редко получают предусмотренные законом зарплаты и выплаты, а многие живут в нищенских условиях и приезжают на работу на велосипедах или в древних, переполненных грузовиках. Рекрутеры, часто связанные с организованной преступностью, выступают в качестве посредников и забирают часть зарплаты себе. Долгие годы профсоюзы и ассоциации, помогающие трудовым мигрантам, призывают создать систему общественного транспорта вокруг Фоджи в сезон сбора овощей. Губернатор региона Апулия Микеле Эмилиано в понедельник сообщил, что деньги выделены, но добавил, что необходимо также сотрудничество с фермами.

Министр труда Луиджи Ди Майо, лидер "Движения пяти звезд", обещал увеличить число инспекторов в регионе и назвал существующую ситуацию "постыдной системой эксплуатации отчаявшихся людей, готовых на что угодно, лишь бы работать". 

В среду десятки африканских сельскохозяйственных рабочих, живущих в одной из апулийских трущоб, решили объявить забастовку. Международная организация по миграции отметила, что, несмотря на все усилия организаций и гражданского общества по борьбе с эксплуатацией, "каждое лето мы вынуждены давать комментарии по поводу смерти итальянских и иностранных сельскохозяйственных рабочих".

Архиепископ Фоджи призвал верующих молиться за упокой души погибших и выздоровление пострадавших мигрантов.  

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Туристы не отказываются от отдыха в Португалии

      Российские туристы не отказываются от отдыха в Португалии, несмотря на лесные пожары.

      Подробнее

    • Португалия: фестиваль Sol da Caparica

      Не пропустите фестиваль Sol da Caparica, который в августе заполняет побережье Кошта-да-Капарика лучшей португальской музыкой.

      Подробнее

    • Испанский инженер создал эскалатор для рыб

      Инженер из Оренсе, глубоко обеспокоенный проблемой вымирания рыб в испанских реках.

      Подробнее

    • Испания побила рекорд по количеству созданных рабочих мест

      Испанская экономика продолжает восстанавливаться.

      Подробнее

    • Италия: погибли 16 мигрантов

      В городе Фоджа, Апулия, 16 трудовых мигрантов погибли в двух ДТП.

      Подробнее

    • Италия: количество раненных в Болонье возросло до 145 человек

      Число пострадавших в ДТП и от последующего за ней взрыва, которые произошли недалеко от аэропорта в итальянском городе Болонья, достигло 145 человек.

      Подробнее

    • Чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе

      Чемпион мира по бегу с барьерами Николас Бетт погиб в автокатастрофе.

      Подробнее

    • Платье Меган Маркл стало самой продаваемой вещью года

      Платье герцогини Сассекской Меган Маркл вошло в десятку самых продаваемых вещей года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda