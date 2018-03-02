Италия: погода в Кампании

Пятница, 02 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: погода в Кампании

Рекордные холода, к которым жители Кампании не были готовы, закончились.

В наступающей неделе на южной территории задуют сухие сирокко, которые согреют воздух, напомнив, что весна не за горами. Несмотря на возможные снегопады и холодные дожди на холмах, внизу будут господствовать теплые температуры: в разные дни ожидается подъем термометров от 9 до 19 градусов. 

Жителей регион Кампания ждут дожди, туманы, но и солнце иногда будет радовать весенними теплыми лучами. Так, в субботу не исключено легкое похолодание из-за прорвавших оборону холодных масс воздуха по всей Италии, но для юга это лишь последние попытки зимы напомнить о себе, пишет napoli1.com.

В целом в Кампании наступит главенство влажного теплого воздуха с перемежающимися умеренными дождями, а недавний холодовой шок и снежные сюрпризы останутся лишь интересным воспоминанием.

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