Италия: похороны погибших в Генуе состоятся 18 августа

Четверг, 16 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: похороны погибших в Генуе состоятся 18 августа

Первая церемония похорон жертв крушения моста в итальянском городе Генуя пройдет утром 18 августа.

Как сообщает телеканал, церемония прощания с погибшими пройдет в крытой арене, способной вместить тысячи человек. Также есть неподтвержденная информация, что на церемонию прибудет президент Италии Серджо Матарелла.

Напомним, 14 августа в Генуе произошло обрушение пролета автомобильного моста.

На момент происшествия по мосту проезжали 35 легковых и три грузовых автомобиля, часть из которых упала с высоты около ста метров. По последним данным, в катастрофе погибло 39 человек, еще около десяти числятся пропавшими без вести. В связи с трагедией в Италии будет объявлен траур, пишет regnum.ru.

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