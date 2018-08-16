Италия: похороны погибших в Генуе состоятся 18 августа

Как сообщает телеканал, церемония прощания с погибшими пройдет в крытой арене, способной вместить тысячи человек. Также есть неподтвержденная информация, что на церемонию прибудет президент Италии Серджо Матарелла.

Напомним, 14 августа в Генуе произошло обрушение пролета автомобильного моста.

На момент происшествия по мосту проезжали 35 легковых и три грузовых автомобиля, часть из которых упала с высоты около ста метров. По последним данным, в катастрофе погибло 39 человек, еще около десяти числятся пропавшими без вести. В связи с трагедией в Италии будет объявлен траур, пишет regnum.ru.