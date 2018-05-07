Италия: полет таинственного самолета

Недоумение вызвало то, что незнакомый самолет курсировал туда и обратно, как казалось бесцельно и беспорядочно. Однако затем ситуация прояснилась. Оказалось, что проводились испытания новой модели аппарата A350-900 ULR, произведенной во Франции, в Тулузе, пишет napoli1.com.

Новое техническое решение европейской компании Airbus позволяет двухмоторному самолету совершать длинные прямые рейсы благодаря огромному запасу топлива.

Первый тест был проведен в 2016 году. Теперь конструкция доводится до совершенства. Тайна, таким образом, разгадана, и сомнения разрешены.