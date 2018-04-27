Италия: полиция ожидает прибытие 5000 болельщиков «Ливерпуля»

«Ливерпуль2 продал 5000 билетов на ответную игру в Риме. «Рома» попросила английский клуб напечатать на билетах имя болельщиков, чтобы люди не смогли пройти на стадион по чужому билету.

«Ливерпуль» во вторник дома победил «Рому» со счетом 5:2. Ответный матч в Риме состоится 2 мая, пишет РИА Новости.

За час до первого матча между командами в результате нападения болельщиков «Ромы» травмы головы получил 53-летний Шон Кокс, он потерял сознание, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Впоследствии Кокс был доставлен в больницу. По данным СМИ, он находится в критическом состоянии. Двум болельщикам «Ромы» были предъявлены обвинения по итогам инцидента с нападением.