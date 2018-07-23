Италия: полиция в Калабрии изъяла марихуаны на 20 млн евро

В ходе операции под названием "Таинственный сад" в Vibo Valentia были обнаружены 3 гигантских плантации, на которых произрастали 26 тысяч растений. Стоимость такого товара на черном рынке оценивается в 20 миллионов евро. Арестованы 18 предполагаемых членов преступной группировки. Ее глава - сын известного мафиози калабрийской "Ндрангеты" Панталеоне Манкузо – Эммануил, сообщает napoli1.com.

По версии следствия, Манкузо-младший приобрёл партию индийских семян и удобрений через интернет. Нанимал он не имеющих гражданства ЕС работников, а контроль за угодьями вёл при помощи беспилотных летательных аппаратов. Задержанным предъявлены обвинения в производстве и незаконном обороте наркотиков.