Италия: полиция задержала серийного грабителя аптек

Понедельник, 06 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: полиция задержала серийного грабителя аптек

Установить личность и отыскать грабителя помогли камеры наблюдения, его задержали рядом с очередной целью, где планировался налет.

Полицейские Милана задержали 60-летнего грабителя, который в течение года совершил несколько налетов на аптеки города. Об этом говорится в сообщении полиции Италии. Как отмечается, с марта 2017 по май 2018 года мужчина по прозвищу Старичок совершил как минимум шесть налетов, пять из них — на улице Меченате, пишет napoli1.com.

Старичок действовал всегда по одному и тому же сценарию — выжидал удобный момент, накидывал капюшон, врывался в аптеку и требовал отдать выручку. Пенсионер также держал руку в кармане, угрожая, что у него есть оружие.

Установить личность и отыскать грабителя помогли камеры наблюдения. Его задержали рядом с очередной целью, где планировался налет. В ходе обыска у мужчины нашли "нужные для ограбления предметы".   

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Жара в Португалии побила рекорд 37-летней давности

      В Португалии установлен новый погодный рекорд.

      Подробнее

    • На велогонке «Тур Португалии» у 41 спортсмена взяли допинг-пробы

      На велогонке «Тур Португалии» перед самым сложным этапом прошла массовая проверка велогонщиков на допинг.

      Подробнее

    • Испания: на туриста в Барселоне напали уличные торговцы

      Туристу из США, отдыхавшему в Барселоне, понадобилась медицинская помощь после столкновения с группой уличных торговцев.

      Подробнее

    • Испания: на один день такси Барселоны станут бесплатными

      Таксисты крупных испанских городов Испании решили в среду прекратить забастовку, которая продолжалась 5 дней.

      Подробнее

    • Италия: полиция задержала серийного грабителя аптек

      Установить личность и отыскать грабителя помогли камеры наблюдения, его задержали рядом с очередной целью, где планировался налет.

      Подробнее

    • Правительство Италии отменяет бесплатный вход в музеи

      Плохая новость для туристов, планирующих посетить Апеннины в ближайшее время.

      Подробнее

    • В Египте откопали нового Сфинкса

      В Египетском Луксоре обнаружена новая статуя Сфинкса.

      Подробнее

    • Акула убила туриста в Египте

      41-летний турист из Чехии, отдыхавший с семьей на побережье Красного моря в 20 километрах севернее города Марса-эль-Алам, погиб в результате нападения акулы.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda