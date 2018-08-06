Италия: полиция задержала серийного грабителя аптек

Полицейские Милана задержали 60-летнего грабителя, который в течение года совершил несколько налетов на аптеки города. Об этом говорится в сообщении полиции Италии. Как отмечается, с марта 2017 по май 2018 года мужчина по прозвищу Старичок совершил как минимум шесть налетов, пять из них — на улице Меченате, пишет napoli1.com.

Старичок действовал всегда по одному и тому же сценарию — выжидал удобный момент, накидывал капюшон, врывался в аптеку и требовал отдать выручку. Пенсионер также держал руку в кармане, угрожая, что у него есть оружие.

Установить личность и отыскать грабителя помогли камеры наблюдения. Его задержали рядом с очередной целью, где планировался налет. В ходе обыска у мужчины нашли "нужные для ограбления предметы".