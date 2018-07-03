Италия поможет Ливии техникой и деньгами, чтобы остановить миграцию

Вторник, 03 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия поможет Ливии техникой и деньгами, чтобы остановить миграцию

В Триполи прошло заседание итало-ливийской комиссии по противодействию нелегальной миграции.

Италия передаст Ливии некоторое количество единиц морской техники, а также поможет ей с финансированием охраны своих берегов и работы центров по приему мигрантов. Такие решения были приняты в понедельник, 2 июля, на заседании итало-ливийской комиссии по противодействию нелегальной миграции, сообщает Libero Quotidiano со ссылкой на посла Италии в Ливии Джузеппе Перроне.

В частности, Италия намерена и технически, и финансово помочь ливийской морской охране в мониторинге границ, ускорении обслуживания судов, проведении большего количества инспекций. Ливийская береговая охрана получит от Италии новые корабли, пишет regnum.ru.

Оказание помощи Ливии в этом вопросе подтвердит, что две страны особенно важны друг для друга, отмечают источники издания в правительственных кругах. В соответствие со своей программой по вопросу о нелегальной миграции («Помогать им у них дома») Италия готова выделять средства для помощи североафриканским и ближневосточным странам.

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