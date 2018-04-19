Италия: посещение сайтов знакомств приравняли к измене‍

Четверг, 19 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: посещение сайтов знакомств приравняли к измене‍

Итальянский суд приравнял просмотр сайтов знакомств к супружеской измене.

Верховный кассационный суд Италии вынес весьма необычный вердикт, приравняв посещение сайтов знакомств к супружеской измене.

Судьи приняли сторону итальянки, которая была вынуждена покинуть дом, после того как застала мужа за просмотром анкет женщин на сайтах знакомств. По мнению юристов, действия супруги необходимо рассматривать исключительно как «превентивные», поскольку подобное поведение со стороны мужчины, ищущего отношения на стороне, «может спровоцировать начало семейного кризиса», пишет rg.ru.

Руководствуясь этой логикой, Верховный суд отклонил апелляцию бывшего мужа, который хотел обвинить жену в нарушении супружеских обязанностей, пытаясь убедить суд отменить обязательство по выплате алиментов на содержание бывшей жены в размере 600 евро в месяц. Судьи не пощадили завсегдатая сайтов знакомств даже после того, как тот представил доказательства, подтверждающие, что его экс-супруга является счастливой обладательницей нескольких объектов недвижимости и престижных марок автомобилей.

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