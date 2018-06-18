Италия: после 20 лет забвения античный театр вернется миру

Понедельник, 18 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: после 20 лет забвения античный театр вернется миру

На раскопках Геркуланума после 20 лет ожидания открывается для посещения территория античного театра восставшего из пепла города.

Директор археологического парка Франческо Сирано воодушевлен: после большого ожидания пришло время восстановления этой территории и возвращения ее будущему. Он рассказал, что с начала раскопок погребенного Везувием города прошло 280 лет: с первых случайных находок в 1710 году, а с 1738 начались систематические раскопки.

Теперь театр должен приобрести то значение для развития культурного пространства, которое он заслуживает, пишет napoli1.com.

До сих пор здесь была пустота, которая заполнится культурой. С 6 июля запускается программа Herculaneum Experience: посещение раскопок, в которых все ваши чувства получат новое потрясение, пообещал директор.

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