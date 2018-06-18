Италия: после 20 лет забвения античный театр вернется миру

Директор археологического парка Франческо Сирано воодушевлен: после большого ожидания пришло время восстановления этой территории и возвращения ее будущему. Он рассказал, что с начала раскопок погребенного Везувием города прошло 280 лет: с первых случайных находок в 1710 году, а с 1738 начались систематические раскопки.

Теперь театр должен приобрести то значение для развития культурного пространства, которое он заслуживает, пишет napoli1.com.

До сих пор здесь была пустота, которая заполнится культурой. С 6 июля запускается программа Herculaneum Experience: посещение раскопок, в которых все ваши чувства получат новое потрясение, пообещал директор.