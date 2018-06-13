Италия: после 70 лет брака жена обвинила мужа в измене

Франческа, родом из Казерты, и Анджело, военный в Порденоне, поженились в 1948 году в Казерте, когда ей было 22, а ему 23

Ничто не омрачало жизнь двух близких людей, пока в 2016 году жена не обнаружила любовные письма мужа к некой Лауре, которые явились неоспоримой уликой измены, пишет napoli1.com.

50 лет хранились эти послания любви к другой женщине, но срок давности не повлиял на решение разгневанной супруги: она не простила предательства и, несмотря на попытки мужа оправдаться, подала на развод. Так что, вместо годовщины «платиновой свадьбы», супруги скоро «отпразднуют» развод.