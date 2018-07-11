Италия: появилось видео с места аварии с Джорджем Клуни
Итальянская газета Corriere della Sera разместила видео с места ДТП, в которое накануне попал американский актер Джордж Клуни.
Как видно на видеозаписи, скутер актера столкнулся с автомобилем Mercedes на острове Сардиния. Клуни направлялся на съемки сериала «Уловка 22», в котором он задействован в качестве актера и режиссера, пишет gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что Клуни был госпитализирован в отделение скорой помощи больницы города Ольбия. После компьютерной томографии у него диагностированы травма таза и ушибы ноги и руки.
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