Италия: появилось видео с места аварии с Джорджем Клуни

Как видно на видеозаписи, скутер актера столкнулся с автомобилем Mercedes на острове Сардиния. Клуни направлялся на съемки сериала «Уловка 22», в котором он задействован в качестве актера и режиссера, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Клуни был госпитализирован в отделение скорой помощи больницы города Ольбия. После компьютерной томографии у него диагностированы травма таза и ушибы ноги и руки.