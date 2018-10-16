Италия: праздник татарской культуры в Риме

Гостей приветствовал руководитель РЦНК Олег Осипов. Приветственное слово в адрес организаторов и присутствующих направил бывший посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди. О жизни и творчестве выдающегося соотечественника рассказала президент культурной ассоциации «Татары в Италии» Зугра Мажитова.

Ярким и запоминающимся стал праздничный концерт с участием Народной артистки Республики Татарстан Зухры Сахабиевой, а также Динары Ямалетдиновой, Ленара Гайсина, Ильнура Ганиева и Гузель Габидуллиной. В их исполнении гости услышали татарские народные песни, русские песни и итальянскую лирику.

Вечер, посвященный творчеству Г. Тукая, вызвал большой интерес и теплые отклики гостей «Русского дома».

Организаторы мероприятия – культурная ассоциация «Татары в Италии» при поддержке Правительственной комиссии по делам российских соотечественников за рубежом и Правительства Республики Татарстан.