Италия: праздник татарской культуры в Риме

Вечер будет посвящен татарскому народному поэту, литературному критику Габдулле Тукаю.

В 18:30 в большом зале «Русского дома» состоится торжественное открытие и выступление артистов из Татарстана. В исполнении Народной артистки Татарстана Зухры Сахабиевой, а также Динары Ямалетдиновой, Ленара Гайсина и Гузели Габидуллиной гости услышат татарские народные песни, русские песни и итальянскую лирику.

Организатором мероприятия является культурная ассоциация «Татарки в Италии» при поддержке Правительства Республики Татарстан и Российского центра науки и культуры в Риме