Италия: праздник татарской культуры в Риме

Среда, 10 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: праздник татарской культуры в Риме

Праздник татарской культуры в Италии, призванный подчеркнуть тесные отношения дружбы, согласия и взаимного уважения народов России, пройдет в РЦНК в Риме 12 октября.

Вечер будет посвящен татарскому народному поэту, литературному критику Габдулле Тукаю.

В 18:30 в большом зале «Русского дома» состоится торжественное открытие и выступление артистов из Татарстана. В исполнении Народной артистки Татарстана Зухры Сахабиевой, а также Динары Ямалетдиновой, Ленара Гайсина и Гузели Габидуллиной гости услышат татарские народные песни, русские песни и итальянскую лирику.

Организатором мероприятия является культурная ассоциация «Татарки в Италии» при поддержке Правительства Республики Татарстан и Российского центра науки и культуры в Риме

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