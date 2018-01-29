Италия: предупреждения о лавинах оставляют туристов в ловушке

Десятки туристов остались в ловушке на горнолыжных курортах в Южном Тироле в понедельник после того, как сильный снегопад заблокировал дороги и вызвал лавинные предупреждения.

В Вал-Сеналес, который также называют долиной Шнальсталь, было зарегистрировано до трех метров снега, там из-за риска лавин была закрыта провинциальная дорога, соединяющая несколько деревень. Горнолыжные курорты, включая Масо Корто, отрезаны до тех пор, пока власти не подтвердят разрешение на их открытие. Пока неясно, когда это будет, пишет napoli1.com.

На данный момент предупреждение о лавинах находится в четырех из пяти северо-западных пиках Южного Тироля. И вероятно будет поднято до максимального уровня до вторника. В этом регионе наблюдается рекордное количество снегопада.

Сильный снег в сочетании с более высокими, чем в среднем, температурами в январе, привел большую часть северной Италии к высокой готовности к лавинам. Уже были сообщения о, как минимум, одной большой лавине, в коммуне Оаче в долине Аоста. Снежная горка сошла по дороге, задев дом, но о пострадавших не сообщалось.

В воскресенье лавина в Бадии в Южном Тироле попала в группу туристов, сбив одного 56-летнего мужчину. Он сумел освободиться, до него добрались спасатели, которые отвезли пострадавшего в больницу с незначительными травмами.

Ожидается, что сильный снег будет идти до четверга.