Италия: предвыборные кампании

Эксперты МВД Италии, изучив 103 эмблемы с которыми партии, движения и политические группы намереваются участвовать в парламентских выборах 4 марта, утвердили лишь 75 из них.

Сообщение об этом появилось на сайте министерства во вторник вечером.

В 19 случаях для принятия окончательного решения от представивших эмблемы потребовали в течение 48 часов -либо внести в логотипы изменения, либо дополнительно представить так называемые декларации прозрачности или уставы.

Из-за отсутствия необходимой документации, говорится в сообщении министерства, полностью забракованными оказались 9 эмблем. Это означает, что представившим их отказано в возможности дальнейшего участия в предвыборной кампании. Очередной ее этап посвящен избирательным спискам, которые в течение двух дней - 28 и 29 января - необходимо сдать для проверки в суды городов, являющихся областными административными центрами.

Согласно новому избирательному закону, все утвержденные списки должны быть опубликованными на сайте МВД в разделе «прозрачные выборы» через 10 дней с момента истечения срока их представления, то есть 8 февраля. Там же, но начиная уже с 31 января, можно будет ознакомиться с эмблемами, предвыборными программами политических сил, именами и фамилиями лидеров, а также их уставами.