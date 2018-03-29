Италия: префектура Неаполя усиливает меры безопасности
Префектура Неаполя объявила об усилении контроля и мер безопасности на территории города и в зоне метрополитена в дни весенних праздников.
Тема стала центральной на вчерашнем заседании комитета общественной безопасности под председательством префекта Кармелы Пагано и с участием муниципалитета Неаполя и руководителей правоохранительных органов, пишет napoli1.com.
Меры предполагают усиление охраны важных объектов - портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, мест религиозного поклонения, объектов культурного и художественного наследия, зон особой привлекательности для туристов.
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