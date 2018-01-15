Италия: пресс-конференция в РЦНК

Понедельник, 15 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: пресс-конференция в РЦНК

В РЦНК прошла конференция посвященная открытию «Русских сезонов» в Италии.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец провела 15 января в Российском центре науки и культуры пресс-конференцию, посвященной открытию «Русских сезонов» в Италии. В программе масштабного праздника культуры, который продлится весь 2018 год, - более 200 мероприятий: оперные, балетные и театральные постановки, концерты, выставки, показы российского кино.

«Для нас важно, что разные мероприятия нацелены на разные аудитории. Для нас важен не только региональный аспект «Русских сезонов», но и то, что в нем будут задействованы разные представители общества», - подчеркунла Ольга Голодец.

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Во встрече с российскими и иностранными журналистами в «Русском доме» приняли также участие заместитель министра культуры России Александр Журавский, посол России в Италии Сергей Разов, заместитель министра культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Дорина Биянки, художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, президент Национальной академии Санта Чечилия Микеле далл’Онгаро.

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Днем ранее «Русские сезоны» стартовали в столичной академии Санта Чечилия концертом Симфонического оркестра Мариинского театра. Прославленная труппа из Санкт-Петебурга исполнила под управлением маэстро Гергиева 1-ю и 6-ю симфонии Петра Чайковского и заслужила овации трех тысяч слушателей.

Среди участников «Русских сезонов» в Италии - Государственный академический Большой театр России, Государственный академический Мариинский театр, Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринский), Академический театр им. Е. Вахтангова, Государственный Эрмитаж, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева и другие.

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В 2017 году «Русские сезоны» с большим успехом прошли в Японии.

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