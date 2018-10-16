Италия: презентация книги в РЦНК

18 октября 18:30 в Российском центре науки и культуры в Риме доктор философии, кандидат богословия, настоятель прихода святых жен-мироносиц в Венеции, протоиерей Алексий Ястребов представит книгу «Русско-венецианские дипломатические и церковные связи в эпоху Петра Великого».

Рассмотрение русско-венецианского духовного и культурного взаимодействия дает убедительное подтверждение той мысли, что Восток и Запад Европы – составляющие одного цивилизационного поля. Действия на итальянском направлении стали элементом большого процесса возвращения в европейскую семью Руси-России, прежде изолированной татаро-монгольским «железным занавесом», но бывшей когда-то полноправной частью Старого Света.

Вниманию читателя предлагается документированная история отношений европейцев, западных православных и московитов на примере их контактов с Венецианской республикой.

Книга рассчитана на всех интересующихся внешней политикой Петровской России, а также церковными связями Москвы и Санкт-Петербурга с единоверцами на Западе.

Презентация пройдет на русском языке.