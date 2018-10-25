Италия: президент «Наполи» предложил сократить матчи

Владелец команды выступил с заявлением, что матчи должны быть более динамичными для привлечения внимания молодого поколения.

«Нужно смотреть в будущее, ведь молодежь сейчас полностью погрузилась в видеоигры. Сейчас мы тонем и уничтожаем футбол. Лет через 8 вы увидите, что дети будут равнодушны к футболу. Это наша вина, мы старые идиоты», — поделился мнением президент «Наполи» с Marca.

Он предложил на треть сократить длину встреч, таким образом сделав их более интересными, пишет gazeta.ru.

«В футболе ведь есть скучные матчи! Футбольные игры такие длинные, что аж спать хочется! Нужно играть два тайма по 30 минут плюс перерыв на две-три минуты» — заключил Де Лаурентис.

Неаполитанскому клубу 28 октября в 22.30 по московскому времени предстоит встреча со столичной «Ромой».