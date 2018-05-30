Италия: президент поручил Коттарелли сформировать правительство

Среда, 30 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: президент поручил Коттарелли сформировать правительство

Серджо Маттарелла передал мандат на формирование правительства экономисту Карло Коттарелли, который должен предложить состав технического кабинета.

Ранее провалилась попытка формирования правительства с участием партий «Движение 5 звезд» и «Лига» во главе с адвокатом Джузеппе Конте. 

Сегодня речь идет о «нейтральном правительстве», которое будет действовать до проведения новых досрочных парламентских выборов. Решение главы государства вызвало резкую критику со стороны популистов и правых. «Лига» и «Движение 5 звезд» рассматривают возможность создания предвыборного альянса, пишет napoli1.com.

Выборы состоятся в начале 2019 года, сообщил Коттарелли. Однако если парламент не одобрит деятельность экс-сотрудника МВФ, выборы могут пройти уже в 2018 году «после августа», заявил он.

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