Италия: президент поручил Коттарелли сформировать правительство

Ранее провалилась попытка формирования правительства с участием партий «Движение 5 звезд» и «Лига» во главе с адвокатом Джузеппе Конте.

Сегодня речь идет о «нейтральном правительстве», которое будет действовать до проведения новых досрочных парламентских выборов. Решение главы государства вызвало резкую критику со стороны популистов и правых. «Лига» и «Движение 5 звезд» рассматривают возможность создания предвыборного альянса, пишет napoli1.com.

Выборы состоятся в начале 2019 года, сообщил Коттарелли. Однако если парламент не одобрит деятельность экс-сотрудника МВФ, выборы могут пройти уже в 2018 году «после августа», заявил он.