Италия: при недосыпе мозг человека начинает поедать сам себя

Вторник, 29 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: при недосыпе мозг человека начинает поедать сам себя

Итальянские ученые из Политехнического университета в Марче сделали шокирующее открытие о влиянии нехватки качественного сна на головной мозг.

Оказалось, что в таких обстоятельствах мозг начинает «пожирать» собственные нейроны, пишет medikforum.ru.

Известно, что во время сна в мозгу человека включается процедура самоочищения: микроглия, представляющая собой скопление многофункциональных клеток, активизируется и способствует удалению поврежденных и токсичных компонентов. По данным Science Alert, научные специалисты убедились в том, что при недостаточном количестве сна мозг все равно продолжает избавляться от результатов нейронной активности, - однако при этом удаляет слишком большое количество синаптических связей, обеспечивающих контакты между нейронами.

Ученые проводили эксперимент участием мышей. Животных разделили мышей на группы в зависимости от времени сна. Выяснилось, что у тех грызунов, которые бодрствовали дольше всех, астроциты (глиальные клетки, очищающие мозг от «мусора») приходили в аномальное возбуждение. В результате такой сверхактивности эти клетки во время очистки мозга не только избавляли его от засоряющих компонентов, но и уничтожали нейронные соединения.

Данный процесс очень опасен - прежде всего, тем, что он способствует развитию дегенеративных процессов в головном мозгу.

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