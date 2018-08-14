Италия: при обрушении моста в Генуе погибли десятки человек

«Десятки погибших среди тех, кто оказался под обломками в автомобилях. Спасательные и пожарные службы работают вместе, спасая пострадавших», — заявил Франческо Бернамо.

Он также отметил, что некоторые пострадавшие отправлены в местные больницы. По его словам, в данный момент невозможно назвать масштабы инцидента, пишет gazeta.ru.