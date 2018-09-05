Италия: при перестрелке двух неизвестных, ранена женщина

Среда, 05 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: при перестрелке двух неизвестных, ранена женщина

В понедельник вечером, на улице Викария Веккия, в районе Форчелла, двое неизвестных на скутерах открыли беспорядочную стрельбу.

По чистой случайности 52-летняя женщина, находившаяся на балконе и наблюдавшая за происходящим, была ранена шальной пулей, сообщает Ilmattino.it. Неаполитанка была  срочно госпитализирована в больницу Лорето Маре. По словам врачей, пуля угодила в ногу и ее жизни ничего не угрожает, пишет napoli1.com.

Форчелла - район Неаполя, всегда славившийся на весь город криминальными разборками. Здесь 14 лет назад была убита Анналиса Дюранте. Девочка, гулявшая по улице района, стала также жертвой шальной пули, при перестрелки членов преступной группировки Каморра.  

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду пришел в ярость после репортажа о жене

      Криштиану Роналду угрожает судом телеканалу за репортаж о своей подруге.

      Подробнее

    • Португалия: депутата обвинили в дискриминации

      Организация SOS Racismo подала жалобу в Комиссию по борьбе с дискриминацией.

      Подробнее

    • Испания: Iberia - билеты от 25 евро на 120 направлениях

      Авиакомпания Iberia запустила акцию Eres Más и распродает билеты в 120 городов Испании и других стран Европы, Америки, Азии и Африки.

      Подробнее

    • Испания - в числе лидеров по световому загрязнению

      В Испании зафиксирован один из самых высоких уровней светового загрязнения в Европе.

      Подробнее

    • Италия: Стефано Габбана снова унизил женщину

      Итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил модного блоггера Кьяру Ферраньи в соцсети Instagram.

      Подробнее

    • Италия: при перестрелке двух неизвестных, ранена женщина

      В понедельник вечером, на улице Викария Веккия, в районе Форчелла, двое неизвестных на скутерах открыли беспорядочную стрельбу.

      Подробнее

    • В Южной Америке нашли следы древней цивилизации

      Международная группа ученых под руководством исследователей из Йоркского университета обнаружила останки людей на месте раскопок в южной части Бразилии.

      Подробнее

    • C Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения

      Прокуратура отказалась предъявлять обвинения актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу в сексуальных домогательствах, с момента которых прошло более 25 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья