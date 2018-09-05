Италия: при перестрелке двух неизвестных, ранена женщина

По чистой случайности 52-летняя женщина, находившаяся на балконе и наблюдавшая за происходящим, была ранена шальной пулей, сообщает Ilmattino.it. Неаполитанка была срочно госпитализирована в больницу Лорето Маре. По словам врачей, пуля угодила в ногу и ее жизни ничего не угрожает, пишет napoli1.com.

Форчелла - район Неаполя, всегда славившийся на весь город криминальными разборками. Здесь 14 лет назад была убита Анналиса Дюранте. Девочка, гулявшая по улице района, стала также жертвой шальной пули, при перестрелки членов преступной группировки Каморра.