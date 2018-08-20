Италия: произошло землетрясение вблизи острова Устика

Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано Национальным институтом вулканологии и геофизики INGV у берегов острова Устика в Тирренском море. Подземные толчки произошли сегодня утром в 8.29. Эпицентр находился на большой глубине, поэтому колебания земной поверхности были незначительными.

Устика - маленький остров, площадью 8,65 км², расположенный в Тирренском море, в 52 километрах к северу от мыса Галло на Сицилии. Остров находится в 69 км. к северо-западу от Палермо. Существует регулярное паромное сообщение. Население — 1330 человек (2001). Входит в состав коммуны Устика провинции Палермо, региона Сицилия, пишет napoli1.com.