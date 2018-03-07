Италия: прошел концерт Оркестра Корпуса карабинеров

Среда, 07 Март 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: прошел концерт Оркестра Корпуса карабинеров

Оркестр Корпуса карабинеров поздравил в РЦНК женщин с 8 марта.

Оркестр Корпуса Карабинеров, один из самых известных военных оркестров Италии, с большим успехом трижды выступавший на Красной площади в рамках престижного Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня», дал концерт в Российском центре науки и культуры в Риме.

Военная форма, блеск музыкальных инструментов и зажигательные джазовые мелодии, подобранные дирижером Оркестра Массимилиано Чафреем специально для вечера в «Русском доме» – такой подарок преподнесли итальянские карабинеры всем женщинам Вечного города накануне 8 марта. «Подмосковные вечера» сорвали бурю аплодисментов, а песню «Я иду, шагаю по Москве» из одноименного советского фильма пели всем залом.

Оркестр был основан в 1820 году, когда в состав Королевских Карабинеров впервые был включен отряд трубачей. В 1862 году преобразован в духовой оркестр. В 1920 году коллектив получил называние Оркестр Корпуса карабинеров.

Во главе оркестра стояли выдающиеся дирижеры, среди которых - Луиджи Чиренеи, автор официального марша Корпуса карабинеров «La Fedelissima». Благодаря Л.Чиренеи оркестр работал с выдающимися итальянскими музыкантами своего времени, участвовал в выпуске знаменитого альбома «La voce del Padrone» (1981 г., более миллиона проданных дисков).

За свою двухсотлетнюю историю рос не только профессиональный уровень оркестра, но и его состав: сейчас коллектив насчитывает 102 музыканта.

Репертуар коллектива основан на классическом наследии. Итальянские оперы, симфоническая музыка. Но и есть и современные сочинения.

Например, Энио Мариконе написал композицию специально для этого оркестра.

orquest731

orquest732

orquest733

Последние новости

    • Португальцам не хватает денег на лекарства

      Обнародованы данные исследования, проведенного школой управления информацией в Новом университете в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: с места происшествия - скрылся

      ДТП произошло на шоссе IC17 в Лиссабоне в направлении Algés-Benfica.

      Подробнее

    • Испания примет участие в учениях НАТО в Средиземном море

      16 марта в Средиземном море начнутся учения военно-морских сил НАТО Dynamic Manta 2018, в которых примет участие Испания и другие европейские страны.

      Подробнее

    • Испания: Uber вернется в Барселону после трех лет отсутствия

      Uber снова начнет работать в Барселоне после почти трех лет, в течение которых его деятельность на территории каталонской столицы была заморожена.

      Подробнее

    • Италия: почему умер Астори

      Врачи назвали причины смерти капитана «Фиорентины» Астори.

      Подробнее

    • Италия: прошел концерт Оркестра Корпуса карабинеров

      Оркестр Корпуса карабинеров поздравил в РЦНК женщин с 8 марта.

      Подробнее

    • Эпидемия лихорадки начала уничтожать африканцев

      Вспышка лихорадки Ласса в Нигерии, начавшаяся в январе, оказалась беспрецедентной.

      Подробнее

    • Гимн Германии предложили сделать гендерно-нейтральным

      Изменить текст гимна Германии, призвала уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!