Италия: прошел концерт Оркестра Корпуса карабинеров

Оркестр Корпуса Карабинеров, один из самых известных военных оркестров Италии, с большим успехом трижды выступавший на Красной площади в рамках престижного Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня», дал концерт в Российском центре науки и культуры в Риме.

Военная форма, блеск музыкальных инструментов и зажигательные джазовые мелодии, подобранные дирижером Оркестра Массимилиано Чафреем специально для вечера в «Русском доме» – такой подарок преподнесли итальянские карабинеры всем женщинам Вечного города накануне 8 марта. «Подмосковные вечера» сорвали бурю аплодисментов, а песню «Я иду, шагаю по Москве» из одноименного советского фильма пели всем залом.

Оркестр был основан в 1820 году, когда в состав Королевских Карабинеров впервые был включен отряд трубачей. В 1862 году преобразован в духовой оркестр. В 1920 году коллектив получил называние Оркестр Корпуса карабинеров.

Во главе оркестра стояли выдающиеся дирижеры, среди которых - Луиджи Чиренеи, автор официального марша Корпуса карабинеров «La Fedelissima». Благодаря Л.Чиренеи оркестр работал с выдающимися итальянскими музыкантами своего времени, участвовал в выпуске знаменитого альбома «La voce del Padrone» (1981 г., более миллиона проданных дисков).

За свою двухсотлетнюю историю рос не только профессиональный уровень оркестра, но и его состав: сейчас коллектив насчитывает 102 музыканта.

Репертуар коллектива основан на классическом наследии. Итальянские оперы, симфоническая музыка. Но и есть и современные сочинения.

Например, Энио Мариконе написал композицию специально для этого оркестра.