Италия просит не ограничивать бюджет на мосты и дороги

Пятница, 24 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия просит не ограничивать бюджет на мосты и дороги

Вывести расходы на безопасность из-под бюджетных ограничений предложил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Речь идет о расходах на безопасность дорожного движения, включая мосты и железные дороги, сообщает Euronews.

В настоящее время власти ЕС ограничивают бюджетные расходы Италии, как и ряда других стран, чтобы не допустить наращивания госдолга и дефицита. Но «инвестиции, которые спасают жизнь и здоровье, не должны высчитываться по жестким и ледяным бюджетным правилам Европы», считает Сальвини.

Прокуратура Генуи готова снять секвестр, наложенный ею в пятницу на рухнувший 14 августа автомобильный мост, в случае, если возникнет реальная опасность обрушения выстоявших конструкций.

В минувший вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути.

В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей.

По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов, сообщает РИА Новости.

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