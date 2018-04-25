Италия против фастфуда

«Мы стремимся сохранить исторический центр города, потому что уверены, что его аутентичность должна быть защищена», - настаивает мэр тосканской столицы

Власти тосканского города Пистоя запретили открывать точки продажи кебаба и секс-шопы в центральном районе. Кроме того, теперь вывески должны быть выполнены только на итальянском языке, пишет eg.ru.

Новые жесткие правила распространяются только на историческую часть средневекового города. Городской совет разрешил владельцам торговых точек делать рекламные надписи на иностранных языках, но только в том случае, если это будет перевод основного, итальянского текста. А каждому желающему открыть новое туристическое, торговое или развлекательное заведение в центре Пистои теперь придется доказывать администрации, что их задумка не окажет «негативного эстетического воздействия на исторический контекст».

В принятом документе также оговорены требования к мебели и минимальное расстояние между местом для приготовления пищи и улицей, уточняет The Local.

«Мы стремимся сохранить исторический центр города, потому что уверены, что его аутентичность должна быть защищена. Нам не нужны иностранные магазины, мы не хотим мини-рынков, нам не нужны точки обмена валют, точно также, как не нужны круглосуточные торговые автоматы, секс-шопы или места, вмещающие больше 200 человек», - настаивает мэр тосканской столицы Алессандро Томаси.

По его словам, туристы, приезжающие в Пистою, не ожидают найти в городе кебаб и не стремятся непременно купить напиток из круглосуточного автомата.

Как отмечает издание, Пистоя - не первый итальянский город, в котором присутствует негативное отношение к фастфуду. Аналогичные меры в прошлом году ввела Венеция, которая традиционно ведет борьбу за баланс между туристической доступностью и эстетикой вкупе с бережным отношением к историческому наследию.