Италия: провал грунта в Риме поглотил внедорожник

Среда, 14 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: провал грунта в Риме поглотил внедорожник

Новый провал почвы образовался в Риме.

Под землю ушел внедорожник, сообщила пресс-служба итальянской столицы. Инцидент произошел на юго-западе мегаполиса. На месте ЧП работают пожарные и полиция, пишет mir24.tv.

Аналогичное происшествие произошло в ноябре 2016 года в Японии. Тогда в городе Фукуока недалеко от железнодорожной станции неожиданно провалился крупный участок грунта. Диаметр ямы превысил 40 метров. Под обрушившимся участком ранее велись ремонтные работы, которые прервали из-за хлынувшей в тоннель воды. В районе ЧП чувствовался запах газа, а городской аэропорт и несколько банков оказались частично обесточены и испытывали проблемы в работе своих сервисов.

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