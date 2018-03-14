Италия: провал грунта в Риме поглотил внедорожник

Под землю ушел внедорожник, сообщила пресс-служба итальянской столицы. Инцидент произошел на юго-западе мегаполиса. На месте ЧП работают пожарные и полиция, пишет mir24.tv.

Аналогичное происшествие произошло в ноябре 2016 года в Японии. Тогда в городе Фукуока недалеко от железнодорожной станции неожиданно провалился крупный участок грунта. Диаметр ямы превысил 40 метров. Под обрушившимся участком ранее велись ремонтные работы, которые прервали из-за хлынувшей в тоннель воды. В районе ЧП чувствовался запах газа, а городской аэропорт и несколько банков оказались частично обесточены и испытывали проблемы в работе своих сервисов.